NBA - Boston s'impose contre Milwaukee et rejoint Miami en finale de conférence à l'Est

Boston a rejoint Miami en finale de la conférence Est des playoffs de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, après sa victoire 81-109 contre Milwuakee lors de la septième manche décisive des demi-finales dimanche.

Avec cinq points d'avance au repos (48-43), Boston plaçait un coup d'accélérateur dans le troisième quart-temps, remporté 31-21, pour prendre 15 points d'avance avant le dernier quart-temps (79-64). Les 12 dernières minutes restaient à l'avantage de Boston qui s'imposait finalement 81-109 pour filer en finale de conférence et envoyer les champions en titre en vacances. Malgré ses problèmes de faute, Jayson Tatum a planté 23 points tandis que Grant Williams a été le facteur X de la rencontre avec ses 27 points. Du côté des Bucks, Giannis Antetokounmpo a manqué de précision malgré ses 25 points, 20 rebonds et 9 assists. Jrue Holiday a lui ajouté 21 unités. En finale de conférence, les Celtics affronteront Miami qui a lui éliminé Philadelphie en demi-finale (4-2). La série débutera mardi à Miami qui a l'avantage du terrain grâce à sa première place à l'Est au terme de la saison régulière. (Belga)