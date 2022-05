Réforme du code du patrimoine: le terrain a été consulté, assure Valérie De Bue

Les acteurs de terrain ont bien été consultés dans le cadre de la réforme du code wallon du patrimoine, a affirmé la ministre régionale en charge du sujet, Valérie De Bue, lundi, en commission du parlement wallon.

Elle y était interrogée par les députées Alice Bernard (PTB) et Veronica Cremasco (Ecolo) à la suite de la lettre ouverte envoyée notamment au cabinet De Bue par Pierre Paquet, le directeur des Musées de la Ville de Liège. Dans son très long message, ce dernier dénonce principalement l'absence de concertation avec les travailleurs du secteur alors que le nombre de leurs missions va augmenter; le désaveu de l'administration et les problèmes de coordination avec la Communauté française. L'avant-projet de décret voté en première lecture par le gouvernement "renforcera les menaces qui pèsent déjà aujourd'hui lourdement sur la gestion du patrimoine en Wallonie", estime-t-il notamment. "Je crois qu'il ne connaît pas le processus qui a conduit à cet avant-projet de décret. Il est bien le fruit d'une concertation avec différents professionnels de terrain", s'est défendue ce lundi la ministre De Bue. "De nombreuses réunions ont d'ailleurs eu lieu avec les agents de l'Awap, l'agence wallonne du patrimoine, pour voir ce qui devait être amélioré par rapport au code actuel, avec deux lignes de conduite à respecter: la simplification du code et l'orientation usagers", a-t-elle ajouté. (Belga)