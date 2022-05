Coronavirus - Six nouveaux morts "de fièvre" en Corée du Nord

La Corée du Nord a annoncé mardi avoir enregistré six nouveaux morts "de fièvre", selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA, quelques jours après avoir reconnu être frappée par l'épidémie de Covid-19.KCNA, reçue à Séoul, a précisé que l'armée avait "déployé en urgence ses forces dans toutes les pharmacies de Pyongyang et commencé à approvisionner en médicaments". Selon KCNA, le bilan s'établissait lundi soir à 56 morts, plus de 1.483.060 cas de "fièvre" et 663.910 personnes sous traitement. (Belga)