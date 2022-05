Des slogans de protestation projetés sur les centrales de Seraing et Flémalle par Dégaze

Le mouvement citoyen Dégaze/Tegengas a projeté, lundi soir, une série de slogans sur les centrales à gaz de Luminus à Seraing et d'Engie à Flémalle, pour souligner son opposition contre la construction de deux nouvelles centrales dans ces communes. Des messages tels que "La guerre carbure aux fossiles" et "Votre gaz nous empoisonne" ont ainsi pu être lus sur les tours de refroidissement des sites de production d'électricité."Avec deux nouvelles centrales au gaz situées à moins de 5 km l'une de l'autre et une centrale nucléaire en activité dans notre jardin pendant encore au moins 10 ans, notre région risque de devenir la poubelle électrique du pays", a déclaré le porte-parole de Dégaze Seraing/Flémalle, Léo Tubbax. "Le gaz alimente la guerre, le gaz fait grimper les prix de l'énergie et le gaz perturbe le climat. En 2022, il n'y a aucune raison valable de construire de toutes nouvelles centrales à gaz, surtout pas de les subventionner. Pas à Vilvorde, ni à Seraing, ni à Flémalle, nulle part!", a renchéri Ike Teuling de Tegengas. "Il est inexplicable que les émissions de chaque usine à gaz soient évaluées individuellement, mais qu'aucune recherche n'ait été effectuée sur l'impact global des six centrales à gaz - dont celles déjà existantes à Angleur, Seraing et Flémalle -, de l'aéroport de Bierset et du trafic sur les routes environnantes sur les habitants", a ajouté le mouvement dans un communiqué. Du 25 au 29 mai, l'initiative citoyenne organisera un "Cyclo Tour" qui passera par les différents endroits du pays où de nouvelles centrales à gaz sont prévues et dont le point d'orgue aura lieu le dimanche 29 mai dans la vallée de la Meuse liégeoise, où Dégaze/Tegengas fera campagne à Seraing, Flémalle et au réacteur nucléaire de Tihange 3. (Belga)