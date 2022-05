Invasion de la Russie - Un an de suspension pour le gymnaste ayant affiché son soutien à la Russie à Doha

La fédération internationale de gymnastique (FIG) a suspendu pour un an et retiré sa médaille de bronze à Ivan Kuliak, qui avait affiché son soutien à la Russie lors des championnats du monde de gymnastique artistique à Doha début mars au Qatar.

Le gymnaste avait arboré un Z sur sa tenue lors de la cérémonie protocolaire. Dans un communiqué mardi, la fédération internationale a disqualifié le gymnaste lui retirant sa médaille de bronze aux barres parallèles et suspendu de toutes compétitions jusqu'au 16 mai 2023. Ivan Kuliak s'était présenté sur le podium derrière le vainqueur ukrainien Illia Kovtun, avec un maillot portant la lettre "Z" à la place du drapeau de son pays. La lettre "Z" a été vue sur les chars et les véhicules russes en Ukraine et est interprété comme un symbole de soutien à l'invasion. (Belga)