Mexique: l'annonce du recrutement de médecins cubains fait polémique

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a défendu, lundi, son projet de recruter 500 médecins cubains, face à la colère de représentants des professions de santé.Le Mexique va chercher des médecins à Cuba parce que "nous n'avons pas de médecins généralistes et encore moins de spécialistes", a déclaré le président mexicain. Pendant sa conférence de presse quotidienne, le président a ajouté qu'il ne savait pas quand les médecins cubains arriveraient au Mexique, estimant leur nombre à 500. Il a sollicité l'embauche de médecins cubains lors de sa visite à la Havane, le 8 mai, auprès du président cubain Miguel Diaz-Canel, avait rapporté la presse mexicaine. De même le président mexicain, qui demande la levée de l'embargo américain contre Cuba, menace de boycotter le sommet des Amériques aux Etats-Unis début juin si Cuba n'est pas invité. "Ces médecins étrangers ne répondent pas aux compétences requises", ont récemment déclaré les représentants d'une trentaine de fédérations, associations et collèges médicaux mexicains dans un communiqué. Le gouvernement estime qu'il manque 50.000 médecins généralistes et spécialistes à l'échelle du pays. Le président du Collège de médecine du Mexique, Jaime Gutiérrez Gómez, a au contraire estimé qu'il y a un "excès" de professionnels de la santé mexicains, dont de nombreux sont sans emploi. Avec des revenus de 6,3 milliards de dollars en 2018, l'exportation de services médicaux, en plus du tourisme, est l'un des moteurs de l'économie cubaine, selon les chiffres officiels. Cuba avait marqué les esprits en envoyant en Italie une équipe de 52 médecins et infirmiers pour lutter contre le Covid-19 au début de la pandémie en mars 2020. (Belga)