Washington lève une série de restrictions visant Cuba

Le département d'Etat a annoncé, lundi dans un communiqué, la levée d'une série de restrictions visant Cuba, notamment sur les procédures d'immigration, les transferts d'argent et les liaisons aériennes.Dans le détail, l'administration Biden va remettre en place un programme suspendu depuis des années, qui facilitait les procédures d'immigration de membres d'une même famille; lever les plafonds qui limitaient jusqu'ici les transferts d'argent vers Cuba et augmenter le nombre de vols entre les Etats-Unis et l'île, avec la desserte d'autres villes que La Havane. (Belga)