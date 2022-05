Arménie: des centaines d'interpellations lors de manifestations d'opposition

Des centaines de manifestants de l'opposition qui ont tenté de bloquer plusieurs dizaines de rues dans la capitale Erevan ont été interpellés mercredi dans ce pays du Caucase du Sud, a constaté une journaliste de l'AFP.

Selon un communiqué de la police arménienne, vers 08h00 (heure de Bruxelles), les forces de l'ordre ont "brièvement interpellé 277 personnes" au total. La veille plusieurs centaines de personnes avaient déjà été interpellées, alors qu'au début du mouvement, en avril, ces interpellations se comptaient par dizaines. Erevan est le théâtre de manifestations contre le Premier ministre Nikol Pachinian depuis un mois, et les manifestants tentent souvent de bloquer des artères du centre-ville, entraînant l'intervention de la police. Depuis mi-avril, des partis d'opposition appellent régulièrement à des rassemblements demandant la démission du chef de gouvernement, lui reprochant sa gestion du conflit avec l'Azerbaïdjan sur la région du Nagorny Karabakh. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont fait la guerre à deux reprises, dans les années 1990 puis en 2020, pour le contrôle du Nagorny Karabakh, territoire séparatiste en Azerbaïdjan mais peuplé d'Arméniens. Six semaines de conflit à l'automne 2020 ont fait quelque 6.500 morts et conduit à d'importantes pertes territoriales pour l'Arménie. Depuis, un cessez-le-feu négocié par la Russie a été instauré sous l'égide de soldats de la paix russes. Pour l'opposition, la défaite militaire arménienne de 2020 est une humiliation nationale et elle tente depuis d'obtenir le départ de M. Pachinian. Mais celui-ci a remporté avec son parti des législatives anticipées l'année dernière, confortant son pouvoir. Cette année, autorités arméniennes et azerbaïdjanaises ont multiplié les signaux en vue de l'ouverture formelle de négociations de paix, si bien que les opposants arméniens accusent le Premier ministre de vouloir céder à des revendications de leur voisin et ennemi. (Belga)