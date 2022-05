Conflit au Yémen - Les rebelles "étudient" une éventuelle prolongation de la trêve

Les rebelles Houthis au Yémen ont dit mercredi "étudier" un éventuel renouvellement de la trêve qui avait été négociée par l'ONU pour une période initiale de deux mois dans le pays dévasté par la guerre."Le Conseil politique suprême du Yémen va étudier la demande de prolongation de la trêve qui s'achève le 2 juin", a indiqué l'agence de presse Saba Net, contrôlée par les insurgés. L'émissaire de l'ONU, Hans Grundberg, avait indiqué mardi que des discussions étaient en cours avec les belligérants qui "comprennent les bénéfices apportés par la trêve à la population" afin de "surmonter les défis en suspens". Le conflit qui oppose depuis 2014 les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, aux forces du gouvernement, appuyés par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, a fait des centaines de milliers de morts et provoqué l'une des pires tragédies humanitaires au monde. La trêve en vigueur depuis le 2 avril prévoit un cessez-le-feu, relativement respecté, mais aussi des mesures devant alléger les souffrances des yéménites - notamment la reprise du trafic aérien dans la capitale et la levée du siège imposé à certaines villes comme Taez - qui tardent à se concrétiser, les deux parties s'accusant mutuellement de ne pas tenir leurs engagements. Le premier vol commercial en six ans au départ de Sanaa, contrôlée par les rebelles, a finalement pu décoller lundi, après des semaines de retard. Par ailleurs, les Houthis ont promis mercredi de placer la "réouverture des routes dans le gouvernorat de Taez et ailleurs en tête des priorités". (Belga)