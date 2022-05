Coronavirus - Le monde encore mal préparé à une nouvelle pandémie, selon un comité d'experts

Le monde n'est pas mieux préparé à une nouvelle pandémie qu'il ne l'était à la fin de 2019, a rapporté mercredi le Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie (GIPR) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon le comité d'experts, la situation est peut-être encore pire qu'avant l'épidémie du Covid, en raison de l'état économique de la plupart des pays.Le panel d'experts avait déjà indiqué l'an dernier que la crise du Covid-19 n'avait pas pu être gérée mondialement. Les experts affirment maintenant que tous les pays sont tout aussi vulnérables face à une nouvelle pandémie. "Si une nouvelle menace sanitaire devait survenir cette année, le monde devrait largement se rabattre sur les mêmes outils que ceux dont il disposait à la fin de 2019", a déclaré la présidente de l'organisation Helen Clark. "Les maillons faibles que nous avons identifiés à l'époque existent toujours aujourd'hui et, à moins que des efforts plus concrets ne soient déployés pour les corriger, nous pourrions à nouveau avoir du mal à protéger la population contre une nouvelle pandémie." L'impact économique du Covid-19 a créé une hausse des prix dans de nombreux pays, il leur serait donc difficile d'amortir financièrement le choc d'une nouvelle pandémie, d'après les experts. (Belga)