Cyberattaque chez Vivalia - Le parquet fédéral reprend le dossier de la cyberattaque visant Vivalia

Le parquet fédéral reprend le dossier relatif à l'attaque informatique de grande ampleur qui a visé la semaine dernière l'intercommunale Vivalia, gestionnaire de plusieurs hôpitaux et maisons de repos en province de Luxembourg, a indiqué mercredi soir le parquet du Luxembourg.Une information judiciaire est en cours. Un magistrat du parquet du Luxembourg a été délégué par le parquet fédéral pour assurer, en collaboration avec un magistrat fédéral, le bon suivi de l'enquête. Le parquet du Luxembourg n'a pas fait d'autres commentaires, mais "ne peut que déplorer le caractère odieux d'une telle attaque qui paralyse le bon fonctionnement de plusieurs établissements de soins et de services d'intérêt public", souligne-t-il dans un communiqué. L'attaque informatique, menée dans la nuit de vendredi à samedi dernier à l'encontre de Vivalia, a entraîné le blocage de 200 serveurs et 1.500 ordinateurs au sein des hôpitaux et maisons de repos de l'intercommunale luxembourgeoise. Des examens médicaux, des consultations et certaines opérations ont dû être annulés. (Belga)