Euroligue - Nikola Mirotic élu MVP

Nikola Mirotic, l'ailier-fort du FC Barcelone, a été élu MVP de l'Euroligue de basket 2021-2022, a annoncé la principale compétition européenne de clubs mercredi. L'Espagnol, d'origine monténégrine, âgé de 31 ans avait débuté sa carrière au Real Madrid avant de rejoindre en 2014 la NBA où il a joué successivement aux Chicago Bulls, aux New Orleans Pelicans et aux Milwaukee Bucks avant de rejoindre en juillet 2019 Barcelone.

Cette saison en Euroligue, Mirotic a tourné à 16.6 points, 5.1 rebonds, 1.2 assist, 0.8 steal et 0.3 bloc en 24 minutes de jeu en moyenne. Il a terminé premier parmi tous les joueurs à l'indice de performance (PIR 19.4). Il a disputé 36 rencontres. Le FC Barcelone a terminé premier de la phase régulière de l'Euroligue. Mirotic succède au palmarès du MVP au Serbe Vasilije Micic (Efes Istanbul). Il a été choisi à l'issue d'un vote auquel ont participé les fans, les médias, les coachs et les capitaines des équipes. Le FC Barcelone sera opposé au Real Madrid jeudi en demi-finales du Final Four de l'Euroligue disputé à Belgrade en Serbie. (Belga)