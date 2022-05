Festival de Cannes 2022 - Tom Cruise foule le tapis rouge du Festival de Cannes

Le tapis rouge du Festival de Cannes a accueilli mercredi le dissident la star d'Hollywood Tom Cruise, venue présenter le nouveau "Top Gun", escorté par la Patrouille de France.

Les avions de l'escouade bleu-blanc-rouge ont assuré le show au terme de la première journée de compétition. Les pilotes ont survolé les marches cannoises pendant la montée de l'acteur de 59 ans qui a, selon leurs termes, "inspiré une génération" dans les cockpits. Plus tôt dans la journée l'arrivée de Tom Cruise en hélicoptère avait déjà créé l'émoi. Juste avant la projection de "Top Gun: Maverick", 36 ans après le premier opus, l'acteur a reçu une Palme d'or d'honneur. "Surprise !" a tweeté le Festival en annonçant cette récompense. Auparavant, il avait animé une masterclass durant laquelle il a pris la défense des salles de cinéma contre les plateformes de streaming. "Je fais des films pour le grand écran. Mes films ne sortiront pas directement sur les plateformes. Aller au cinéma, c'est partager une expérience, quelle que soit notre culture ou notre langue. Je vais voir les films en salles quand ils sortent. Je mets ma casquette (pour ne pas être reconnu)", a déclaré la star, ovationnée par un parterre de 1.000 personnes. "Top Gun : Maverick" sortira dans les salles françaises le 25 mai, et deux jours plus tard aux États-Unis. (Belga)