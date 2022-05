Il y a eu 111 tués sur les routes au 1er trimestre, une hausse considérable, selon Vias

Le nombre de tués sur les routes, 111 personnes (74 en 2021), a augmenté de 50% en Belgique au cours des trois premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier, selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l'institut Vias, publié mercredi et basé sur les chiffres de la police fédérale. Le nombre de personnes décédées atteint ainsi quasiment le même niveau qu'en 2019 (113 tués), avant la pandémie. Le nombre de tués sur les routes wallonnes a plus que doublé par rapport à la même période l'an dernier (de 26 à 57 tués). L'augmentation est moins prononcée en Flandre (50 pour 46) et à Bruxelles (4 pour 2).Au niveau national, on relève surtout une hausse du nombre de tués parmi les occupants de voitures (de 37 à 54) et dans les accidents avec un camion (de 18 à 24) et de piétons (de 6 à 22). Le nombre de blessés augmente lui aussi (passant de 7.871 à 9.698, soit une hausse +23%), même constat pour le nombre d'accidents corporels (passant de 6.587 à 8.069, soit une hausse de +22%). Cette hausse considérable d'accidents corporels a lieu dans les trois Régions : de 3.978 à 4.981 en Flandre (+25%), de 1.970 à 2.250 en Wallonie (+14%) et de 639 à 838 à Bruxelles (+31%). La hausse du nombre d'accidents corporels est constatée pour tous les types d'usagers, à l'exception des accidents impliquant un camion qui connaissent une baisse de 2%. Le nombre d'accidents corporels impliquant des utilisateurs de trottinette électrique a triplé (de 96 à 296), et le nombre d'accidents impliquant des cyclomotoristes et des cyclistes a fortement augmenté (respectivement + 35% et + 22%). (Belga)