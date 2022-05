Marcell Jacobs gagne son premier 100 m de l'année sans briller

Le champion olympique italien du 100 mètres Marcell Jacobs a renoué mercredi avec sa distance fétiche en remportant la réunion d'athlétisme de Savone (Italie), avec un temps éloigné de ses standards de l'an dernier, en 10.04 secondes.

Plus de neuf mois après ses titres en 100 m et 4x100m, après lesquels il avait mis prématurément fin à sa saison, Jacobs a enfin disputé un 100 mètres, dans le cadre rustique du centre sportif Fontanassa et devant un public peu nombreux. Il avait renoncé à la dernière minute à s'aligner à Nairobi, le 7 mai, en raison de problèmes intestinaux. Après avoir remporté sa demi-finale en 9.99avec toutefois un vent trop favorable (+ 2,3 m/s), l'Italien de 27 ans s'est de nouveau imposé mais sans passer cette fois sous la barre des 10 secondes, avec un vent quasi-nul (+ 0,3 m/s). Ces temps assez loin de ses performances de l'an dernier (9.95 à Savone, record d'Europe en 9.80 aux JO) l'ont laissé un peu sur sa faim: "je pensais mieux courir sincèrement, y compris du point de vue technique. Il manque un peu de travail, mais ce n'est que la première course de l'année, il y a encore du temps avec les Mondiaux" en juillet, a dit le champion du monde en salle 2022 sur 60 m sur Rai Sport. (Belga)