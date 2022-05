Elargissement de l'Otan - L'adhésion de la Suède et de la Finlande renforcera l'Otan, selon ses chefs militaires

L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan renforcera l'Alliance atlantique, ont assuré jeudi ses principaux chefs militaires, à l'issue d'une réunion à Bruxelles, comme en écho aux propos du président américain Joe Biden, qui a affirmé à Washington que les deux pays remplissaient "tous les critères" pour rejoindre l'organisation."Je pense qu'ils apporte(ro)nt beaucoup" à l'Alliance, a affirmé le président du Comité militaire, la plus haute autorité militaire de l'Otan, l'amiral néerlandais Rob Bauer, lors d'une conférence de presse clôturant une réunion d'une journée des chefs d'état-major (Chod) des trente pays alliés au siège bruxellois de l'Alliance. "La Suède et la Finlande sont déjà, et depuis plusieurs années, nos partenaires les plus proches. En ce sens, nous sommes habitués à travailler avec eux lors d'exercices et d'opérations dirigées par l'Otan", a-t-il ajouté en soulignant que les armées de ces deux pays disposaient de capacités appréciables. La Suède et la Finlande disposent également d'une expertise, notamment d'opérer en conditions arctiques, d'outils modernes, d'une capacité d'innovation au sein de leurs forces armées ainsi que d'une industrie de défense forte tout en abritant des centres d'excellence, a pour sa part souligné le commandant suprême allié chargé de la transformation (SACT), le général français Philippe Lavigne. (Belga)