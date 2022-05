NBA - Golden State étouffe Dallas lors de la première manche de la finale de la conférence Ouest

Golden State a pris l'avantage face à Dallas en s'imposant 112-87 lors de la première manche de la finale de la conférence Ouest des playoffs de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball mercredi.

Deux jours après avoir éliminé Phoenix, meilleur bilan de la NBA, à la surprise générale lors de la septième manche décisive, Dallas n'a pas pu forcer un autre exploit des Warriors qui ont bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires après avoir sorti Memphis en six manches. Après un début de match équilibrée, Golden State appuyait une première fois sur l'accélérateur en fin de première période pour prendre neuf points d'avance (54-45). Après le repos, les Californiens poursuivaient sur leur lancée pour mener de 17 points puis de s'envoler et s'imposer 112-87. En feu depuis le début des playoffs, Luka Doncic a été bien muselé par la défense des Warriors avec seulement 20 points et 7 pertes de balle. Golden State, de son côté, a fait parler son collectif en attaque avec sept joueurs à 10 points ou plus. Stephen Curry a planté 21 points et Andrew Wiggins et Jordan Poole en ont ajouté 19. La deuxième manche de cette finale, qui se dispute au meilleur des sept manches, aura lieu vendredi, toujours à Golden State. (Belga)