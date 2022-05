Euro de football U17: Battue par l'Espagne, la Belgique n'a plus son sort en mains

La Belgique s'est inclinée 2-0 face à l'Espagne dans son 2e match de groupe de l'Euro de football U17 vendredi à Nes-Ziona, en Israël.

Les jeunes Belges, qui avaient débuté leur tournoi par un partage 1-1 face à la Serbie mardi, sont 3e du groupe C avec 1 point. L'Espagne est en tête avec 6 points sur 6 et déjà qualifiée. La Serbie, qui a battu la Turquie 2-1 vendredi, est 2e avec 4 points, devant la Belgique (1) et la Turquie (0). Les deux premiers de chaque groupe avancent en quarts de finale, où le groupe C croise avec la poule D, qui comprend le Danemark, le Portugal, l'Écosse et la Suède. La Belgique n'a plus son sort entre les mains. Seule une victoire belge face à la Turquie lundi conjuguée à une défaite serbe pourrait permettre aux U17 belges de rester dans le tournoi. Demi-finaliste en 2007, 2015 et 2018, la Belgique avait été éliminée en quarts de finale de la dernière édition, en 2019, battue par les Pays-Bas, double tenants du titre. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées par la pandémie de Covid-19 (Belga)