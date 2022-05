WRC Portugal: Thierry Neuville perd 1:30 dans l'ES8 et recule au 7e rang

Thierry Neuville (Hyundai) a perdu 1:30 dans l'ES8 du rallye du Portugal, 4e manche du championnat du monde WRC. Alors qu'il pointait au 2e rang à 7 secondes du leader, le Britannique Elfyn Evans (Toyota), le pilote belge a perdu sa roue avant gauche avant le départ de l'étape. "J'ai pu la réparer, mais le cardan était endommagé", a déclaré Neuville, qui a glissé de la 2e la 7e place au classement.

Il reste une spéciale vendredi soir, une spectaculaire super-spéciale en duel sur le circuit de rallycross de Lousada (3,36 km) à partir de 20h03. Ce n'est qu'après que le team Hyundai pourra travailler sur la voiture. Après huit spéciales, c'est Evans qui est en tête avec 10.7 d'avance sur le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), leader du championnat, et 42.5 sur l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai). La journée de samedi sera concentrée en deux boucles identiques de trois tests dans les montagnes de Cabreira, au nord-est de Matosinhos. Les pilotes défieront par deux fois Vieira do Minho (21,57 km), Cabeceiras de Basto (22,03 km) et Amarante (37,24 km), le secteur chronométré le plus long du week-end. Les boucles seront séparées d'une assistance et une spéciale urbaine à Porto Foz (3,30 km) conclura l'étape après près de 165 kilomètres. Dimanche, à Fafe, parmi les cinq spéciales regroupées autour de la ville, on retrouvera Felgueiras (8,91 km), puis Montim (8,69 km) et Fafe (11,18 km). Felgueiras et Fafe seront ensuite négociées une deuxième fois, cette dernière étant aussi le cadre de la Power Stage. Les vingt-et-une spéciales totaliseront 338,34 km sur un parcours total de 1522,89 km avant l'arrivée dimanche après-midi à Matosinhos. (Belga)