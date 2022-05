WTA Rabat: Finale entre Martina Trevisan et Claire Liu

L'Italienne Martina Trevisan (WTA 85) et l'Américaine Claire Liu (WTA 92) ont gagné leur place pour la finale du tournoi de tennis WTA de Rabat vendredi au Maroc.

Trevisan a dominé sa compatriote Lucia Bronzetti (WTA 83) 6-3, 6-3 en demi-finale de cette épreuve jouée sur terre battue et d'une dotation de 251.750 dollars. Liu a eu encore plus de chance puisqu'elle n'a pas dû jouer. Son adversaire la Hongroise Anna Bondar (WTA 67) a déclaré forfait, blessée à l'épaule. Aucune des deux finalistes ne compte de titre sur le circuit WTA et il s'agira d'un premier match entre elles. Liu reste sur une victoire la semaine dernière dans le Trophée Lagardère, un WTA 125 joué à Paris. (Belga)