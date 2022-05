BNXT League - Ostende surclasse Malines et prend déjà une option sur le titre

Ostende, en quête d'un onzième sacre de rang, n'a pas fait les choses à moitié samedi lors du premier match de la finale du championnat de Belgique de basket messieurs. Les Côtiers se sont imposés 103-60 (mi-temps: 54-34) contre Malines dans ce duel joué au meilleur des cinq manches. Les Malinois, qui recevront les Ostendais lundi, devront s'imposer sous peine de voir leur adversaire filer vers le titre national.

Pour la première fois présent en finale, Kangoeroes Malines n'a pas pu rivaliser avec les troupes de Dario Gjergja. Seul Matias Palinckx, 16 points, a terminé la rencontre avec plus de 10 unités au compteur pour l'équipe de Kristof Michiels, désigné coach de l'année. Trop imprécis au tir (36%), les Malinois n'ont rien pu faire contre le collectif adverse, symbolisé par cinq joueurs à 13 points au moins, dont Levi Randolph (20 pts). Conger et Gillet ont inscrit 14 unités chacun. S'il s'impose lundi à Malines, Ostende pourrait s'adjuger un 23e titre national, le 11e de rang, mercredi devant son public. Si nécessaire, la finale se poursuivra les 27 et 29 mai, en alternance chez chacun des finalistes. (Belga)