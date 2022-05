Championnat du monde de motocross - Le Grand Prix de Jakarta annulé, la saison réduite de 20 à 19 rendez-vous

Le Grand Prix de Jakarta prévu le 3 juillet en Indonésie est annulé et disparait du calendrier du championnat du monde de motocross, ont annoncé les promoteurs du MXGP dans un communiqué vendredi.

"Malgré les efforts des organisateurs, il n'a pas été possible d'assurer la tenue de l'évènement cette année", peut-on lire dans le communiqué. Ce devait être la 13e épreuve de la saison. Elle ne sera pas remplacée et il n'y aura qu'un seul Grand Prix prévu en Indonésie, à Samota-Sumbawa, le 26 juin. Le circuit compte désormais 19 rendez-vous au calendrier au lieu de 20. Après le Grand Prix de Sardaigne, Jago Geerts (Yamaha) occupe toujours la tête au championnat du monde avec six points d'avance sur le Français Tom Vialle (KTM). La prochaine épreuve, la 9e de la saison, le Grand Prix d'Espagne se déroulera à intu Xanadú - Arroyomolinos. Le Grand Prix de Belgique a lieu le 24 juillet à Lommel. (Belga)