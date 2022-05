Coupe d'Europe d'escalade - Chloé Caulier deuxième à Klagenfurt

Chloé Caulier a pris la deuxième place en finale de la 3e manche de la Coupe d'Europe d'escalade dans la discipline du "bloc", samedi à Klagenfurt en Autriche. La Bruxelloise de 25 ans y a réussi 3 tops et 3 zones. Elle n'a été devancée que par la Française Agatha Calliet (4 tops, 4 zones).

Caulier, qui n'avait pas participé aux deux premières étapes de cette Continental Cup, à Prague et Brixten au début du mois, avait terminé première des qualifications (4 tops, 4 zones, 7, 5) qui avaient réuni le matin 44 concurrentes et 2e de la demi-finale (2 tops, 3 zones, 4, 10) à vingt. La vice-championne d'Europe 2020, 11e mondiale, s'est classée cette année 14e de la manche de Coupe du monde de Meiringen en avril et 30e de celle de Séoul le 8 mai dernier. Elle disputera le mois prochain (22-26 juin) la manche de Coupe du monde de bloc à Innsbruck (Autriche). (Belga)