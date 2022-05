F1 - GP d'Espagne: Charles Leclerc domine aussi la 3e séance d'essais libres

Charles Leclerc a confirmé sa domination depuis le début du week-end lors de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne de Formule 1, 6e manche du Championnat du monde de Formule 1 courue sur le circuit de Catalogne (4,675 km), samedi en début d'après-midi à Montmelo.

Le Monégasque a réalisé le meilleur chrono au volant de sa Ferrari en 1:19.772. Il s'était déjà montré le plus rapide vendredi lors des deux premières séances en signant respectivement 1:19.828 et 1:19.670. Le champion du monde Max Verstappen (Red Bull) s'est approché à 72/1000e (1:19.844) pour échouer à la 2e place de quoi néanmoins précéder les deux Mercedes qui ont confirmé leurs progrès entrevus la veille. George Russell, troisième à 148/1000e (19.920), a devancé son aîné Lewis Hamilton, quatrième à 230/1000e (1:20.002). La seconde Ferrari, celle de Carlos Sainz, a été créditée du 5e chrono à 357/1000e (1:20.129) de son équipier. Sergio Pérez, sur l'autre Red Bull, complète le top 6 à 488/1000e (1:20.260) de Leclerc. La bagarre derrière les trois grosses écuries a vu Lando Norris (McLaren) prendre la 7e place à 631/1000e (1:20.403) devant le surprenant Danois Kavin Magnussen (Haas) 8e à 874/1000e (1:20.646). Valterri Bottas a réussi le 9e chrono (1:20.781) avec l'Alfa Roméo mais à plus d'une seconde (1.009). Les qualifications se dérouleront à partir de 16 heures. (Belga)