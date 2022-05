Jupiler Pro League - Charleroi remporte une victoire pour l'honneur à Gand, Genk et Malines se neutralisent

Samedi soir, la dernière journée des playoffs de qualification pour la Conference League a vu La Gantoise s'incliner devant Charleroi (1-2) tandis que Malines et Genk ont partagé l'enjeu (0-0) au cours de rencontres quelque peu dénuées de réels enjeux sportifs.

Déjà assurée de la première place du classement, ainsi que d'un ticket pour l'Europa League grâce à sa victoire en Coupe de Belgique, La Gantoise a s'est inclinée face à Charleroi, 1-2. Parfaitement mis sur orbite par Morioka, Golizadeh a ouvert le score pour les visiteurs en contournant Fortin (0-1, 16e). Koffi s'est illustré en repoussant un pénalty timide de Tissoudali qui pensait égaliser (24e), mais Ngadeu a remis les équipes à égalité en étant à la réception d'un centre de Castro-Montes qu'il n'a plus eu qu'à pousser dans le but face à une défense amorphe (1-1, 40e). Charleroi s'est finalement offert la victoire, pour l'honneur, grâce à une tête dans les ultimes instants d'Heymans sur un centre de Nkuba (90e+2). Genk et Malines se sont tenus en échec, 0-0. Onuachu a manqué une flopée d'occasions, trouvé tantôt au premier poteau au sol (6e), tantôt au deuxième à mi-hauteur (9e) ou dans les airs (13e) par ses coéquipiers. Kaya aurait pu renverser la vapeur sur un contre en début de deuxième période, mais son envoi dévissé s'en est allé à droite du but (47e). Preciado a buté sur le cadre (52e) et Leysen y est allé de sa propre intervention (63e) avant qu'Onuachu ne manque une énième occasion devant le but vide (71e). Le classement est donc resté inchangé, et La Gantoise remporte les playoffs 2 avec 43 points, suivi de Genk (37 points). Charleroi compte 34 points et termine 3e tandis que Malines est 4e avec 30 points. (Belga)