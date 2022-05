Le mercure aplati par les dernières pluies mais un ciel plein d'éclaircies

Le temps s'est rafraîchi et, après des températures ayant flirté avec les 30°C en début de semaine, le mercure ondule ce samedi autour des 15 à 21°C. Le soleil sera cependant de la partie, promet l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

L'après-midi sera sèche et le ciel se gonflera d'éclaircies, mais aussi de cumulus dans l'intérieur des terres. Une ondée sera possible, surtout dans le nord du pays. Le thermomètre indiquera 15°C dans les Hautes Fagnes et 20 ou 21°C en plaine. Les éclaircies s'élargiront en soirée. Pendant la nuit, de la brume, l'un ou l'autre banc de nuages bas pourraient se former par endroits. Les minima nous feront frissonner de 3°C dans certaines vallées ardennaises à 11°C à Bruxelles, sous un vent faible. Dimanche, la journée se déploiera sous le soleil et quelques voiles vaporeux. Le temps restera sec malgré des nuages plus nombreux en cours d'après-midi dans le sud du pays. Les maxima seront un peu plus généreux, avec jusqu'à 19°C à la Côte et sur les hauteurs de l'Ardenne, et 24°C en plaine. Durant la nuit de dimanche à lundi, les nuages reprendront le dessus depuis le sud et quelques averses isolées pourraient déjà se produire. Les minima seront compris entre 10°C et 14°C, sous un vent faible à parfois modéré. Lundi débutera sur une moue boudeuse, avec des averses localement intenses et potentiellement orageuses, principalement dans l'est. Les maxima se situeront entre 17°C en bord de mer et 23 à 24°C dans l'est. (Belga)