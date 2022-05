Les Rangers remportent leur 34e Coupe d'Écosse face aux Hearts

Les Rangers ont soulevé samedi après-midi la 34e coupe d'Écosse de leur histoire, après avoir remporté la finale face au Heart of Midlothian, 2-0, après prolongations.

À l'Hampden Park de Glasgow, Rangers et Hearts ne sont pas parvenus à se départager avant la fin du temps réglementaire. Dès le début des prolongations, Ryan Jack a néanmoins débloqué la situation pour les Rangers (94e) avant que Scott Wright ne lui emboîte le pas quelques minutes plus tard (97e). Ce triomphe mettra un peu de baume au cœur des vainqueurs, puisque les Rangers doivent encore digérer la défaite concédée mercredi dernier en finale d'Europa League. À Séville, l'Eintracht Francfort s'était alors offert le trophée au bout des tirs au but, au grand dam des hommes de Giovanni van Bronckhorst. (Belga)