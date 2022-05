Syrie: trois morts dans des frappes israéliennes près de Damas

Des missiles sol-sol israéliens ont fait trois morts et quatre blessés vendredi près de la capitale syrienne Damas, a rapporté l'agence officielle SANA citant une source militaire."L'ennemi israélien a mené une agression (...) qui a tué trois martyrs et fait certains dégâts matériels", a indiqué la même source. Les missiles ont été tirés depuis le plateau du Golan annexé par Israël, a-t-on précisé. Des correspondants de l'AFP à Damas ont dit avoir entendu de fortes explosions. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), les trois tués sont des officiers et les quatre blessés, des soldats, de la défense antiaérienne. Un incendie s'est déclaré près de l'aéroport de Damas, où des ambulances ont été vues se ruer vers le site des frappes, selon cette même source. Le 13 mai une frappe similaire a tué cinq soldats, et le 27 avril une autre a fait 10 morts. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes chez son voisin, ciblant des positions de l'armée syrienne, des forces iraniennes et du Hezbollah libanais. L'Etat hébreu commente rarement ses frappes contre la Syrie mais affirme qu'il ne permettra pas à l'Iran d'étendre son influence en Syrie. Déclenchée par la répression de manifestations prodémocratie, la guerre en Syrie a fait environ 500.000 morts, dévasté les infrastructures du pays et déplacé des millions de personnes. (Belga)