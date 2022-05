WRC Portugal: "De cette façon, nous ne gagnerons jamais le championnat", regrette Neuville

Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ont gagné deux places samedi matin et occupent désormais le cinquième rang du rallye du Portugal. Malgré cela, le Belge était dur envers son équipe après cette boucle matinale.

Hormis à Monte-Carlo, où sa Hyundai n'était pas au niveau de la concurrence, Neuville pouvait lutter pour la victoire en Suède, en Croatie et également au Portugal. Dans les trois rallyes, il a un moment mené la course, mais à chaque fois, il a connu des problèmes techniques. "La seule chose que je peux faire, c'est continuer à travailler", a commenté Neuville. "Je n'ai pas d'autre choix. Mais quoi qu'il en soit, il est clair que quelque chose doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. Nous avons toujours des problèmes, et cela nous coûte beaucoup de points et finalement, le championnat", a expliqué le Saint-Vithois. Depuis Monte-Carlo l'an passé, il y a eu 14 cas. C'est beaucoup. De cette façon, nous ne gagnerons jamais un championnat."Neuville. "Je n'ai pas d'autre choix. Mais quoi qu'il en soit, il est clair que quelque chose doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. Nous avons toujours des problèmes, et cela nous cote beaucoup de points et finalement, le championnat", a expliqué le Saint-Vithois. Depuis Monte-Carlo l'an passé, il y a eu 14 cas. C'est beaucoup. De cette façon, nous ne gagnerons jamais un championnat." (Belga)