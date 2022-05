WTA Strasbourg - Angélique Kerber décroche un 14e titre après un marathon face à Kaja Juvan

L'Allemande Angelique Kerber a enlevé la finale des Internationaux de Strasbourg de tennis, une épreuve WTA 250 jouée sur terre battue et d'une dotation de 251.750 dollars, samedi en France. Deuxième tête de série et 22e mondiale, la triple lauréate en grand chelem âgée de 34 ans a battu, à l'issue de trois sets décidés au tie-break, la jeune Slovène de 21 ans Kaja Juvan (WTA 81). Le duel fantastique a duré pas moins de 3h16 et a tourné à l'avantage de l'ancienne N.1 mondiale : 7-6 (7/5), 6-7 (0/7) et 7-6 (7/5).

Kerber ajoute un 14e titre à son palmarès qui comprend notamment l'Open d'Australie 2016, l'US Open 2016 et Wimbledon 2018, à l'issue de sa 31e finale WTA (elle fut aussi finaliste olympique en 2016). Son précédent titre remontait à l'an dernier à Bad Homburg. Juvan, entraînée par Philippe Dehaes, jouait à 21 ans sa toute première finale WTA grâce à ses succès en quarts face à Elise Mertens et en demies contre la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 8/N.1). (Belga)