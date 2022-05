Amaury Cordeel 15e dimanche à Barcelone

L'Anversois Amaury Cordeel (Van Amersfoort Racing) a terminé 15e ce dimanche matin de la Course 2 de la quatrième manche du championnat FIA de Formule 2 sur le circuit de Catalogne à Montmelo, près de Barcelone en Espagne.Amaury Cordeel n'a pas été en mesure de marquer ses premiers points de la saison lors du rendez-vous catalan. Il l'avait pourtant débuté en signant sa meilleure performance de la saison en qualifications avec un 15e chrono. Mais une pénalité dans la Course 1 pour non-respect de la procédure voiture de sécurité l'a contraint à terminer 19e. Ce dimanche, après un départ difficile l'ayant vu rétrograder au 20e rang, Cordeel est parvenu à remonter, occupant un temps la 13e position. Mais c'est finalement à la 15e place qu'il a croisé le drapeau à damiers. Le Brésilien Felipe Drugovich (MP Motorsport) a réalisé le doublé en remportant les deux courses du week-end. Il s'empare de la tête d classement avec 86 points pour 60 au Français Théo Pourchaire (Art GP) et 41 à l'Indien Jehan Daruvala (Prema Racing). (Belga)