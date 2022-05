Belgian Mountainbike Challenge - Le Néerlandais Hans Becking succède au palmarès à Mathieu van der Poel

Hans Becking a remporté dimanche à La Roche le Belgian Mountainbike Challenge (BeMC), épreuve longue de quatre étapes de première catégories UCI. Le champion de Belgique de marathon en mountainbike Wout Alleman s'est adjugé les deux dernières étapes.

Après sa victoire dans la 2e étape, Laurens Sweeck possédait 3:09 d'avance sur Becking et 4:28 sur Jens Adams au général. La 3e étape, samedi La Roche-Houffalize-La Roche longue de 83,9 km replaça pour 6 secondes Becking aux commandes lui qui avait remporté la première étape contre-la-montre de 21,5 km. Alleman s'est imposé avec 1:06 d'avance sur le Néerlandais, Sweeck accusant 4:21 de retard à l'arrivée. Dimanche, la 4e étape La Roche-Barzée-La Roche sur la distance de 63 km offrit un podium identique avec un succès d'Alleman qui devança de 1:35 Becking et de 2:36 Sweeck. Au classement final, Becking, 36 ans, s'impose avec 1:07 d'avance sur Sweeck et 5:17 sur Alleman. Il succède au palmarès de l'épreuve à Mathieu van der Poel, vainqueur de l'édition 2019. Les deux éditions suivantes ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)