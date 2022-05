Chadli et Basaksehir décrochent un ticket européen après leur victoire face au champion

Nacer Chadli et Basaksehir ont remporté la victoire, 3-1, contre le champion Trabzonspor dimanche après-midi dans le cadre de la 38e et dernière journée du championnat de Turquie.Basaksehir a remporté une victoire nécessaire face à Trabzonspor (3-1) pour s'assurer une place en Europe la saison prochaine. Le club stambouliote disputera en effet le 2e tour préliminaire de la Conference League. Grâce à l'ouverture du score de l'ancien Anderlechtois Okaka (11e) puis les buts d'Epureanu (31e) et Gurler (42e), la réponse de Nwakaeme (59e) pour Trabzonspor est restée sans conséquence. Nacer Chadli a fait une très courte apparition en fin de rencontre, en remplaçant Okaka à la 90e minute. La victoire était indispensable pour Basaksehir puisqu'Alanyaspor, son concurrent direct à la 4e place, s'est imposé dans le même temps à Karagumruk, 0-1. Après un pénalty manqué par Diedhiou (19e), Karaca a marqué l'unique but de la rencontre à la 37e minute. Adnan Ugur était titulaire pour Karagumruk, mais il a été remplacé à la 66e minute. Au classement, Basaksehir (65 points) termine ainsi à la 4e place. Alanyaspor échoue à la 5e place, à 1 longueur de Basaksehir. (Belga)