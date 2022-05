Coupe du monde de kayak sprint - Le K2 de Lize Broekx et Hermien Peters au pied du podium à Racice

Le duo féminin composé de Lize Broekx et Hermien Peters s'est classé 4e de la finale A lors de la manche d'ouverture de la Coupe du monde de kayak sprint, en K2 sur 500 m, dimanche à Racice, en République tchèque. Artuur Peters a lui terminé 9e de la finale du K1 sur 5.000m.

En finale A, les deux Limbourgeoises, 9e des Jeux Olympiques de Tokyo, ont été devancées par les Polonaises Karolina Naja et Anna Pulawska, victorieuses en 1:39.17, devant l'Allemagne (1:39.69) et la Nouvelle-Zélande (1:40.01). Quatrièmes après les 250 premiers mètres, Broekx et Peters ont également réalisé le 4e chrono sur la 2e partie de course, bouclant la distance en 1:41.11. Leur place d'honneur constitue le meilleur résultat de la délégation belge ce week-end en Tchéquie. Engagé dans l'épreuve de clôture, Artuur Peters a terminé cette première manche de Coupe du monde par une 9e place en finale directe du K1 sur 5000 mètres. L'or sur cette distance non-olympique est revenu au Danois Thorbjorn Rask, devant le Portugais Fernando Pimenta et le Slovène Jost Zakrajsek. Annoncées sur la même épreuve féminine, Broekx et Peters ont préféré faire l'impasse. Plus tôt dans le weekend, Artuur Peters avait pris la 5e place en finale A du K1 sur 1.000m et Bram Sikkens la 6e en finale A du K1 sur 500m. Le K4 féminin formé par Lize Broekx, Hermien Peters, Camille Dewaele et Amber Van Broekhoven, avait quant à lui terminé 5e de la finale B, soit une 14e place finale pour leur première expérience internationale. (Belga)