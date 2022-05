Elise Mertens 32e et Alison Van Uytvanck 60e pour entamer Roland-Garros

Roland-Garros oblige, la publication du nouveau classement mondial des joueuses de tennis a été avancée d'une journée par la WTA. Il est vrai que les finales des tournois de la semaine écoulée ont été jouées samedi.

Les cinq joueuses belges engagées en simple sur la terre battue parisienne ont toutes progressé. Élise Mertens est 32e (+1) et sa dauphine Alison Van Uytvanck 60e (+1). Toutes deux entrent en lice dès ce dimanche à la Porte d'Auteuil. La N.1 belge, 31e tête de série, rencontrera la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 51). Van Uytvanck se mesurera à l'Américaine Ann Li (WTA 67). Maryna Zanevska se rapproche de la place de N.2 belge. Elle pointe au 62e rang après avoir gagné trois places cette semaine grâce à son quart de finale à Strasbourg. Greet Minnen est 83e (+1) et Ysaline Bonaventure, qui a atteint le tableau final du "French" pour la première fois de sa carrière, 168e (+2). Petit changement dans le trio de tête. Derrière la Polonaise Iga Swiatek et la Tchèque Barbora Krejcikova, qui défend son titre à Roland-Garros, on trouve désormais sur la 3e marche du podium la Grecque Maria Sakkari qui n'a jamais été aussi bien classée. Elle échange sa place avec l'Espagnole Paul Badosa désormais 4e. Autre seul changement dans le top 20, le retour d'Angelique Kerber. L'Allemande est récompensée pour sa victoire-marathon en finale à Strasbourg. Elle occupe le 17e rang (+5). L'autre lauréate de la semaine, l'Italienne Martina Trevisan, a réalisé un bond de 26 places au classement grâce à son titre à Rabat, le premier de sa carrière à 28 ans. Avec sa 59e place, elle obtient son meilleur classement à ce jour. (Belga)