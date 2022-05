Festival de Cannes 2022 - La coproduction belge "R.M.N" présentée en compétition à Cannes

L'équipe du film ""R.M.N" du Roumain Cristian Mungiu a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes, samedi en seconde partie de soirée, dans le cadre de la projection officielle du long métrage, retenu en compétition. Coproduit par "Les Films du Fleuve", société de production des frères Dardenne, il fait partie des vingt-et-un films en lice pour la Palme d'or.Habitué de la Croisette, où l'intégralité de ses longs métrages ont été projetés, Cristian Mungiu revient cette fois avec un drame familial tourné en Transylvanie. Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s'inquiète pour son fils, qui a grandi sans lui, et souhaite aussi revoir Csilla, son ex-petite amie. Quand l'usine de celle-ci dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée. Tourné de novembre 2021 à janvier 2022, R.M.N. questionne les dilemmes de la société actuelle: la solidarité face à l'individualisme, la tolérance face à l'égoïsme, le politiquement correct face à la sincérité. Découvert en 2002 à la Quinzaine des réalisateurs avec son premier film "Occident", Cristian Mungiu avait notamment raflé la Palme d'or pour "4 mois, 3 semaines, 2 jours" en 2007, les prix du scénario et d'interprétation pour "Au-delà des collines" en 2012 et le prix de la mise en scène pour "Baccalauréat" en 2016. (Belga)