Festival de Cannes 2022 - Trois coproductions belges projetées à Cannes dimanche

Les coproductions belges "Retour à Séoul", "Don Juan" et "Scale" ont été projetées en première mondiale dimanche sur la Croisette, respectivement dans les sections "Un Certain Regard" et "Cannes Première" pour les deux premières et à la Semaine de la critique pour la troisième.A "Un Certain Regard", qui vise à mettre à l'honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes peu connus, "Retour à Séoul" du cinéaste franco-cambodgien Davy Chou, avec le jeune Belge Yoann Zimmer et coproduit par Frakas Production, a offert un récit qui explore le thème de l'adoption internationale au travers de l'histoire de Freddie, une jeune femme de 25 ans qui retourne pour la première fois en Corée du Sud, pour retrouver ses origines. De son côté, Serge Bozon a lui foulé le tapis rouge dans le cadre de la projection de "Don Juan", également soutenu par Frakas Production, dans la section "Cannes Première", consacrée aux cinéastes confirmés non retenus en compétition. Le réalisateur français y prend à contrepied la figure du célèbre et éternel séducteur. Film d'amour avec quelques passages chantés, "Don Juan" met notamment en scène Tahar Rahim, Virginie Efira ou encore Alain Chamfort. Quant à la Semaine de la Critique, section parallèle du festival de Cannes, elle a accueilli en séance spéciale le court métrage d'animation "Scale" de Joseph Pierce, coproduit par la société belge Ozù Productions. Il s'agit de l'adaptation de la nouvelle éponyme de Will Self issue de son recueil "Grey Area", paru en 1994. (Belga)