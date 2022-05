Jupiler Pro League - Deux duels de prestige pour ponctuer la saison belge de football

Champion de Belgique pour la troisième fois de rang, le Club de Bruges accueillera le RSC Anderlecht à 18h30 dans un 'Topper' dénué d'enjeu sportif pour cette 6e et dernière journée des Champion's playoffs. Vice-championne et qualifiée pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise jouera contre l'Antwerp le dernier match d'une saison qui restera dans les annales du football belge (16h30).

Devenus champions pour la 18e fois après une victoire 1-3 à l'Antwerp le weekend dernier, les Brugeois auront à cœur de célébrer ce sacre devant leurs fans en battant les Anderlechtois dans un duel toujours attendu. De son côté, le RSCA est assuré de terminer à la 3e place, synonyme de 3e tour préliminaire en Conference League. Outre le titre, le Jan Breydel devrait aussi honorer son coach Alfreud Schreuder ainsi que ses leaders techniques Noa Lang et Charles De Ketelaere, qui pourraient disputer leur dernière rencontre sous le maillot blauw en zwart, à l'instar de Ruud Vormer. De son côté, la RUSG, promue et longtemps en tête du championnat, viendra ponctuer un incroyable exercice par la réception du Great Old au Joseph Marien. Cette rencontre pourrait être la dernière pour certains joueurs car nombreux sont les éléments de l'effectif de Felice Mazzu convoités par de grosses cylindrées après une saison aboutie. (Belga)