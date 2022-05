Kalle Rovanperä reste en tête, Thierry Neuville toujours cinquième

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), leader du championnat, occupe toujours la tête du rallye du Portugal, quatrième manche du championnat du monde WRC, à l'issue de la première boucle au programme dimanche. Thierry Neuville (Hyundai) reste cinquième.

Le duel entre Rovanperä et son équipier britannique Elfyn Evans se poursuivait lors de la première spéciale du jour, l'ES 17 Felgueiras 1 (8,91 km). Le Finlandais signait le scratch et grappillait 2.7 de plus sur son équipier. Neuville réalisait le quatrième temps à 6.5. L'ES 18, à Montim (8,69 km), voyait Neuville prendre la deuxième place, à un dixième seulement de son équipier estonien Ott Tänak. Troisième, Rovanperä prenait un dixième à Evans. La matinée se terminait bien pour les Hyundai, Tänak se montrant le plus rapide de l'ES 19, Fafe 1 (11,18 km), devant Neuville (+1.6). Troisième à 3.6, Evans reprenait 1.9 à Rovanperä, septième. Au général, Rovanperä devance Evans de 6.6. Le Japonais de Toyota Takamoto Katsuta (+2:06.2) et l'Espagnol de Hyundai Dani Sordo (+2:07.0) sont au coude-à-coude dans la lutte pour le podium, alors que Neuville est cinquième à 2:28.1. Il reste deux spéciales à disputer, Felgueiras 2 et la Power Stage à Fafe. (Belga)