Ligue des Champions de volley dames - VakifBank Istanbul décroche un cinquième titre continental

VakifBank Istanbul s'est imposé en finale de la Ligue des Champions féminine de volley grâce à une victoire 3 sets à 1 (25-22, 25-21, 23-25, 25-21) après 2h03 de jeu contre les Italiennes de Conegliano, dimanche au Dvorana Center de Ljubljana, en Slovénie.Dans un remake de la finale de 2021, les Turques se sont imposées malgré les 39 points de l'Italienne Paola Egonu. C'est le 5e titre en Ligue des Champions pour VakifBank Istanbul après ceux acquis en 2011, 2013, 2017 et 2018. La Brésilienne Gabriela Guimares et la Suédoise Isabelle Haak, avec respectivement 23 et 19 points, ont été les grandes artisanes de la victoire turque. (Belga)