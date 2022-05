Roland-Garros - Elise Mertens élimine Elena-Gabriela Ruse et rejoint le 2e tour

Elise Mertens, 32e joueuse mondiale et tête de série N.31, a éliminé la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 51) qu'elle n'avait jamais rencontrée ce dimanche au premier tour du simple dames de Roland-Garros, le deuxième des quatre tournois du grand chelem de tennis, disputé sur terre battue à Paris. Elle s'est imposée en deux manches, 6-3 et 6-1, après 1h16 de jeu.Avec le seul tournoi de Strasbourg où elle a été battue en quarts de finale en guise de préparation sur terre battue, la N.1 belge, 26 ans, n'a pas tremblé malgré la perte du premier jeu où elle servait pourtant. Mertens aligna les quatre jeux suivants (4-1). Un mauvais jeu de service (perdu) de la Belge fut mis à profit par la Roumaine de 24 ans aux coups puissants qui prit l'initiative et revient à 4-3 mais ne réussit pas à égaliser. Mertens, sans convaincre, s'offrait le premier set 6-3 après 48 minutes. Le second set se déroula plus facilement. Mertens mena 4-0 face à Ruse qui commettait pas mal de fautes directes (33 conte 14 à la Belge) à l'occasion du premier match de sa carrière à Roland-Garros. Mertens assurait sa qualification sans trembler sur une double faute adverse. Le meilleur résultat d'Elise Mertens sur l'ocre parisien est un huitième de finale en 2018. Lors de ses quatre autres participations elle a toujours atteint les seizièmes de finale (3e tour), notamment l'an dernier. Au 2e tour, Mertens sera opposée à la gagnante du duel entre la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 69) et la lucky loser la Russe, sous pavillon neutre, Anastasia Gasanova (WTA 154). Elise Mertens forme avec la Russe, sous pavillon neutre, Veronika Kudermetova la 2e tête de série du double. Elles seront opposées au premier tour à la Croate Petra Martic et à l'Américaine Shelby Rogers. (Belga)