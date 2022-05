Serie A - La Salernitana reste en Serie A au détriment de Cagliari, qui a butté sur Venise

Malgré sa déroute à domicile contre l'Udinese (0-4), la Salernitana a remporté son combat à distance pour le maintien en Serie A contre Cagliari. Le club sarde a tout tenté sur le terrain de Venise, déjà condamné à la descente, mais n'est pas parvenu à s'imposer (0-0).Le club de Salerne comptait deux longueurs d'avance sur les Rossoblù à l'entame de cette 38e et ultime journée du championnat italien de football. Si la Salernitana n'a jamais pu rivaliser avec l'Udinese dimanche, qui s'est imposée 0-4 grâce à des buts de Deulofeu, Nestorovski, Udogie et Pereyra, Cagliari pourra nourrir de regrets. En effet, l'ancienne équipe de Radja Nainggolan a dominé Venise, dernier et condamné à faire l'ascenseur, mais aucune des 31 tentatives sardes n'a fait mouche, envoyant le club en Serie B, une première depuis la saison 2015-2016. (Belga)