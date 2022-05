Une personne intoxiquée dans un incendie à Spa

Un incendie s'est déclaré dimanche matin dans un immeuble à Spa, ont indiqué les secours de Vesdre Hoëgne et Plateau.Le feu s'est déclaré dans un bâtiment situé rue de la Sauvenière. Une personne a été intoxiquée et prise en charge par une ambulance et le SMUR, ont précisé les pompiers. (Belga)