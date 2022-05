Footballeur Pro de l'Année - Le stade d'Oud-Heverlee Louvain possède la meilleure pelouse

Pour la deuxième fois en trois ans, Oud-Heverlee Louvain a reçu le 'Groundsmen Award' qui récompense la meilleure pelouse et les meilleurs jardiniers du championnat de Belgique de football. Le trophée a été attribué lundi durant les Pro League Awards organisés à l'Event Lounge, à Schaerbeek.

Les joueurs, les entraîneurs et le détenteur des droits ont attribué la meilleure note au terrain du King Power at Den Dreef Stadion durant la saison 2021-2022. OHL a obtenu une note moyenne de 58 sur 60, devançant l'Antwerp (57,9) et Anderlecht (56,8). (Belga)