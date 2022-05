Les Belges à l'étranger - Carrasco et l'Atlético ponctuent leur saison par une victoire à la Sociedad de Januzaj

Six des huit meilleurs clubs de la saison s'affrontaient dimanche soir lors des trois derniers matches de la saison en Liga. L'Atlético de Madrid, avec Yannick Carrasco durant tout le match, s'est imposé 1-2 sur le terrain de la Real Sociedad, où Adnan Januzaj est monté peu après l'heure de jeu.

Après une première période vierge en but, les Colchoneros ont débloqué le marquoir via Rodrigo de Paul (50e) avant qu'Angel Correa, monté au jeu six minutes plus tôt, ne vienne sceller l'issue du match d'un beau tir enroulé après une remise de Koke (69e). Les Basques ont sauvé l'honneur dans les arrêts de jeu sur un coup franc d'Adnan Januzaj, mal capté par Jan Oblak, qui a profité à Jon Guridi qui a marqué de la tête (90e+3). Au classement, les troupes de Diego Simeone terminent troisièmes avec 71 points, derrière le Real Madrid, champion avec 86 unités, et le FC Barcelone, 73 unités, qui a fini sur une mauvaise note en s'imposant 0-2 au Camp Nou devant Villarreal, 7e du classement et qui passera par la phase préliminaire de la Confrence League. Le FC Séville, 4e et dernier représentant espagnol à décrocher un ticket pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions, a terminé son exercice par une victoire 1-0 contre Bilbao. La Real Sociedad, 6e, jouera la prochaine phase de groupes de l'Europa League, comme le Betis Séville, 5e. (Belga)