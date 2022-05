Roland-Garros - Le match Alexandrova - Minnen reporté à mardi

Le duel du premier tour du simple dames à Roland-Garros entre la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 31) et Greet Minnen (WTA 83) a été reporté à mardi, ont annoncé les organisateurs lundi soir.

Prévu en 4e rotation sur le court N.4, ce duel a été victime d'une journée marquée par une interruption en raison de la pluie et le match en cinq sets et cinq heures entre Gianessi et Gojo. Plus tôt dans la journée, Ysaline Bonaventure (WTA 168), issue des qualifications, et Maryna Zanevska (WTA 62) se sont inclinées au premier tour. (Belga)