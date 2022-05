Roland-Garros - L'Estonienne Anett Kontaveit battue d'entrée, Emma Raducanu s'impose dans la douleur

Anett Kontaveit, 5e mondiale, a mordu la poussière dès le premier tour des Internationaux de France, lundi soir sur la terre battue de Roland-Garros. L'Estonienne de 26 ans s'est inclinée en deux sets serrés - 7-6 (5), 7-5 - devant l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 42).

Quart-de-finaliste à Wimbledon l'année dernière, Tomljanovic a réalisé une partie aboutie pour se hisser au 2e tour. Elle y défiera la Russe Varvara Gracheva, 21 ans et 71e mondiale. La lauréate de ce duel pourrait retrouver Elise Mertens au 3e tour. Pour ça, la N.1 belge, 32e mondiale, devra écarter la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 69). Dans le même temps, Emma Raducanu, 12e mondiale et lauréate surprise du dernier US Open, a dû remonter un déficit d'un set contre la Tchèque Linda Noskova, 184e mondiale et issue des qualifications. La Britannique de 19 ans a toutefois pris le dessus sur la lauréate du tournoi juniors sur l'ocre parisienne en 2021 en s'imposant 6-7 (4), 7-5, 6-1. Elle affrontera la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 47) au 2e tour. (Belga)