SpaceX cherche à lever 1,7 milliard de dollars

La société spatiale SpaceX, propriété du patron de Tesla, Elon Musk, cherche à lever 1,7 milliard de dollars, selon des informations publiées dimanche par la chaîne américaine CNBC. Cela porterait à environ 127 milliards de dollars la valorisation de SpaceX, qui n'est pas cotée en bourse.La valorisation de la société a fortement augmenté ces dernières années, SpaceX ayant levé des milliards pour financer les travaux sur la fusée Starship et pour le service d'accès à Internet par satellite Starlink. Le média indépendant en ligne The Insider a par ailleurs rapporté cette semaine que SpaceX avait payé 250.000 dollars à une femme en 2018 pour mettre fin à une plainte déposée contre Elon Musk pour comportement inapproprié. L'homme le plus riche au monde a entrepris de racheter le réseau social Twitter et déposé à cet effet une offre de 44 milliards de dollars à la fin avril. Mais il l'a mise cette semaine en suspens en raison d'un manque supposé de clarté sur les faux comptes, tout en précisant qu'il était "toujours engagé" à mener à bien l'opération. (Belga)