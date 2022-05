Batibouw - Les Belgian Building Awards font leur retour au salon Batibouw

Les Belgian Building Awards ont été remis mardi soir dans le cadre du salon Batibouw à Bruxelles. Ces prix récompensent les réalisations d'architectes et d'exposants.Le "Pioneer Award" a été décerné à l'atelier d'architecture et de recherche RE-ST pour "ses idées et visions critiques" de l'espace bâti et de l'espace ouvert restant. L'architecte bruxelloise Laura Muyldermans a reçu le prix "Rookie of the Year". Elle travaille principalement à partir de conversations et d'échanges avec différents interlocuteurs, ce qui se traduit par des interventions ou constructions variées, explique le jury. De Korenbloem à Courtrai (Studio Jan Vermeulen en collaboration avec Tom Thys Architects) ?a par ailleurs remporté le prix "Logement collectif" pour ses nouveaux modèles de cohabitation en faveur des jeunes atteints de démence précoce et des personnes âgées souffrant de handicaps. La catégorie "Réaffectation" a couronné Straf ! Ecole culottée (a2o en collaboration avec aac architecture) pour la transformation des vestiaires de l'ancien site minier de Beringen en école maternelle et primaire.?? "Zero Energy Pool" de Leisure Pools a aussi reçu le "Product Innovation Award", qui récompense le produit le plus innovant de cette édition du salon Batibouw. Le jury des Belgian Building Awards était composé de six architectes et journalistes. (Belga)