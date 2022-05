Brésil: Bolsonaro limoge le président de Petrobras après seulement 40 jours

Le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé lundi le patron du géant pétrolier Petrobras, José Mauro Coelho, nommé il y a seulement 40 jours, a annoncé le ministère des Mines et de l'Energie.

"Le gouvernement fédéral, en tant qu'actionnaire majoritaire de Petroleo Brasileiro S.A., Petrobras, notifie qu'il a décidé de promouvoir le changement de la présidence de l'entreprise", affirme le ministère dans un communiqué. José Mauro Coelho était le troisième président du groupe en un peu plus d'un an. Sans préciser les raisons du limogeage, le gouvernement l'a remercié pour son travail, tout en soulignant que "le Brésil traverse actuellement un moment difficile, en raison des effets de l'extrême volatilité des hydrocarbures sur les marchés internationaux", selon le communiqué. Le chef d'Etat, Jair Bolsonaro, compte briguer un deuxième mandat aux élections d'octobre prochain et subit la pression de la forte inflation dans le pays sud-américain. Le gouvernement a proposé comme nouveau président Caio Mario Paes de Andrade, actuel secrétaire à la Débureaucratisation au ministère de l'Economie. Les deux prédécesseurs de M. Coelho, Roberto Castello Branco et Joaquim Silva e Luna, avaient également été évincés en raison de l'inflation liée à la hausse des prix des carburants. Caio Mario Paes de Andrade "présente toutes les qualifications pour diriger la société afin de surmonter les défis imposés par la situation actuelle, en augmentant son capital de réputation, en favorisant l'amélioration continue de la gestion et la performance croissante de la société, sans négliger les responsabilités de Petrobras en matière de gouvernance, d'environnement et, en particulier, sociale", a assuré le ministère des Mines et de l'Energie. (Belga)